FirenzeViola Scatta l'Operazione Disgelo, Fiorentina e Dodo pronti a riaprire i dialoghi sul rinnovo

vedi letture

Scatta ufficialmente l'Operazione Disgelo con Dodo al Viola Park. La Fiorentina torna a dialogare con l'esterno brasiliano per un rinnovo che è ormai una sorta di romanzo a capitoli, con un colpo di scena e un cambio di direzione dietro l'altro. Riavvolgendo un po' il nastro, se alla fine del mercato di gennaio scorso sembrava ormai cosa fatta, arrivando alla primavera si è avuto tutti la percezione di come i dialoghi si stessero via via facendosi sempre più tesi, fino di fatto ad interrompersi con il sopraggiungere dell'estate. In cui tra una voce sul Barcellona e l'altra sulla Juventus, nessuno si è fatto avanti.

Arrivano gli agenti al Viola Park

Nei prossimi giorni, tutt'al più settimane, sono attesi fisicamente al Viola Park i membri dell'entourage di Dodo, per un incontro che risolva una volta per tutte le incomprensioni accumulatesi fino ad oggi e permetta di ripartire con serenità nei discorsi. Al netto della vicenda, comunque, i rapporti tra il classe '98 brasiliano e la Fiorentina, da intendersi in ogni sua emanazione, sono sempre rimasti buoni. La fiducia di arrivare davvero al traguardo c'è.

Un accordo (di nuovo) fino al 2030

Sul piatto tra la Fiorentina e Dodo per il rinnovo di contratto in fondo ci sarebbe, almeno temporalmente, già un accordo pregresso fino al 2030 (prima era tramite opzione, adesso volendo può essere fatto pure direttamente) e la quadratura economica, se torna il sereno, può essere di nuovo raggiunta.