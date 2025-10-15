Mondiale 2026, la minaccia di Trump: "Posso far spostare ad Infantino delle partite"

vedi letture

I mondiali in programma la prossima estate, dall'11 giugno al 19 luglio, si giocheranno in america, tra Stati Uniti, Messico e Canada, e principalmente negli USA. Il dubbio in questo momento riguarda le città che potranno ospitare la rassegna mondiale perché il presidente americano Donald Trump ha minacciato di revocare l'organizzazione delle partite ad alcune città tra cui Los Angeles, Boston, Seattle e San Francisco: "Se qualcuno fa un cattivo lavoro e penso che ci sia un problema di sicurezza, chiamerò Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che è eccezionale, e gli dirò di spostare quelle partite in un altro luogo. E lui lo farà".