Minelli: "Parisi rischia ma la decisone di campo era corretta. Intervento Var forzato"

vedi letture

L'ex arbitro Daniele Minelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Maracanà" per parlare delle decisioni arbitrali degli ultimi turni di Serie A e in modo particolare del rigore concesso ieri sera al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez. Questo il suo pensiero: "Il punto come sempre in questi casi è valutare se la situazione rientri nella casistica del chiaro ed evidente errore. A mio avviso Parisi si è assunto il rischio di allargare il braccio, toccando il viso di Gimenez. Per me la decisione presa dal campo però era corretta e trovo molto forzato l'intervento da parte del VAR. Dobbiamo sempre ricordarci che il calcio di rigore è la massima punizione e quindi per assegnarlo deve esserci un contatto molto evidente. Io comunque posso dire di esserci stato in sala VAR e vi garantisco che è veramente difficile".

Sulle simulazioni o esagerazioni dei giocatori in campo però non sarebbe il momento di intervenire?

"Anche il designatore in un'uscita recente aveva espresso rammarico riguardo le esagerazioni dei giocatori. Credo che gli arbitri dovrebbero reprimere un comportamento che va contro lo spirito del gioco, ma bisognerebbe prendere delle misure anche per quanto riguarda le società. Tutti sono contro le simulazioni, ma poi in campo si continuano a vedere certe cose. I calciatori ovviamente pensano di attirare l'attenzione del VAR e quindi i direttori devono valutare attentamente".