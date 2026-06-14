Il Milan ha scelto il suo nuovo allenatore: ci siamo per Amorim

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Il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere ancora un portoghese: i rossoneri stanno per chiudere per Ruben Amorim, 41 anni, ex Braga, Sporting Lisbona e Manchester United. Milannews riporta come i colloqui delle ultime ore siano andati benissimo dal momento che Amorim ha accettato le condizioni poste dal club rossonero ed è pronto a cominciare. Si tratta di un contratto su base biennale con opzione sul terzo anno, lo stesso contratto ricevuto da Max Allegri l’anno scorso, con la differenza che le cifre sono più basse. Amorim dovrebbe percepire circa 3,5 milioni più bonus.

Manca solo l'ok finale di Gerry Cardinale all’operazione e Amorim diventerà il nuovo allenatore del Milan, che sostituisce Massimiliano Allegri 20 giorni dopo l'esonero del tecnico livornese.