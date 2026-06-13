Mondiale, la Svizzera beffata nel recupero dal Qatar: equilibrio nel gruppo B
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La Svizzera viene riacciuffata nel recupero dal Qatar di Lopetegui nella gara d'esordio al Mondiale, dopo essere stata in vantaggio dal primo quarto d'ora. E' Embolo a sbloccare il match trasformando al 17' un rigore, confermato al Var, concesso per un fallo del portiere Abunada su Freuler. Portiere che però ha salvato la porta qatariota in altre occasioni nel finale di tempo e che dunque si rivelerà determinante per il risultato. Nella ripresa infatti è sempre la Svizzera ad avere le occasioni migliori ma nel recupero, al 94', arriva la beffa con il gol di Khoukhi.
Equilibrio dunque nel gruppo B dopo le prime gare: Svizzera, Qatar, Bosnia e Canada (che ieri hanno pareggiato sempre per 1-1) sono tutte con un punto.
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