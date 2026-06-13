La Fiorentina sul centrocampista Romano ma c'è da battere la concorrenza

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La Fiorentina, al pari di altri club, seguirebbe con interesse il centrocampista svizzero classe 2006 Alessandro Romano, nel giro delle nazionali giovanili elevetiche. Il giocatore è di proprietà della Roma (in Prima squadra ha giocato solo due partite) ma viene dal prestito di sei mesi nello Spezia dove si è messo in luce nelle 19 presenze fatte nonostante la retrocessione del club ligure.

La Fiorentina vuole battere la concorrenza

Su di lui - secondo il Messaggero - oltre alla Fiorentina ci sono anche Torino, Sassuolo e Bologna. In particolare, il club di Commisso sarebbe pronto a presentare un'offerta vicina ai 3 milioni di euro per provare a battere sul tempo la concorrenza e assicurarsi il promettente centrocampista svizzero.