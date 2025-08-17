Milan, Hojlund primo obiettivo ma Tare ammette l'interesse per Vlahovic

In casa Milan si lavora per rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi seguiti con attenzione c’è anche quello di Rasmus Hojlund. A confermarlo è stato il direttore sportivo Igli Tare, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita dell’esordio in Coppa Italia contro il Bari, a San Siro.

"Hojlund è una buona opzione per noi", ha dichiarato il dirigente rossonero, spiegando che il giovane attaccante danese è attualmente sotto osservazione da parte del club: "Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile", ha aggiunto. "Sappiamo di dover intervenire in quel ruolo e cerchiamo profili in grado di dare qualcosa in più al gruppo."

Ma Hojlund non è l’unico nome sul taccuino di Tare. Il ds ha infatti confermato l’interesse del Milan anche per l'ex viola Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, che potrebbe lasciare Torino nei prossimi giorni: "Anche questa è un’opzione. Un attaccante deve arrivare."