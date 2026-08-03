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Giovanili: ceduto il portiere 2009 Mazzi al Cesena

Giovanili: ceduto il portiere 2009 Mazzi al Cesena
Oggi alle 17:35News
di Redazione FV

La Fiorentina ha ceduto un giovanissimo portiere dell'Under 18 viola, Tommaso Mazzi, al Cesena. Lo annuncia lo stesso club viola sul proprio sito: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2009 Tommaso Mazzi al Cesena FC".