Social Mercato invernale, la Fiorentina saluta i partenti: "Sarete sempre rispettati"

vedi letture

Tra tutte le squadre di Serie A, la Fiorentina è stata una delle squadre più attive nel calciomercato invernale. Se gli acquisti sono stati ben cinque, tante sono state anche le operazioni in uscita operate dalla dirigenza viola: Tommaso Martinelli, passato in prestito secco alla Sampdoria, Pablo Marì, venduto per 2 milioni all'Al Hilal, Mattia Viti, il cui prestito è stato interrotto, Edin Dzeko, trasferitosi allo Schalke 04, Simon Sohm, passato in prestito con diritto di riscatto al Bologna, Amir Richardson, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto al Copenaghen e Hans Nicolussi Caviglia, il cui prestito è stato interrotto. Pochi minuti fa, attraverso un post sui propri profili social, è arrivato il saluto del club gigliato ai sette giocatori che non vestiranno più la maglia viola, alcuni almeno fino al termine di questa stagione: "Una volta parte di noi, sarete sempre rispettati".

Di seguito il post ufficiale del club viola: