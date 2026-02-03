Ufficiale

Ex obiettivi, Ilenikhena passa all’Al-Ittihad: ecco il comunicato

FirenzeViola.it
News
di Redazione FV

Nuova avventura per George Ilenikhena. L’attaccante classe 2006, accostato alla Fiorentina la scorsa estate, è passato dal Monaco all’Al-Ittihad. Lo ha comunicato lo stesso club attraverso una nota ufficiale di benvenuto al giocatore.

Questo il post pubblicato sui social dalla società araba: 