Ufficiale

Benedyczak lascia il Parma: ufficiale il prestito al Kasimpasa

Benedyczak lascia il Parma: ufficiale il prestito al KasimpasaFirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 14:53News
di Redazione FV

Ufficiale una nuova cessione per il Parma di mister Cuesta. Si tratta di Adrian Benedyczak, attaccante polacco 2005. A ufficiarlo è stato lo stesso club ducale tramite il proprio sito ufficiale.

Il calciatore passa in presito al Kasimpasa, squadra del campionato turco, il cui mercato sarà aperto fino a domani. Di seguito la nota integrale da parte dei ducali: "Parma Calcio annuncia che Adrian Benedyczak è stato ceduto in prestito al Kasımpaşa Spor Kulübü fino al termine della stagione. Il Club augura ad Adrian di continuare il suo percorso sportivo raccogliendo le migliori soddisfazioni in questa nuova esperienza professionale".