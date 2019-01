C'è un nome nuovo nel mirino della Fiorentina per rinforzare il centrocampo. Si tratterebbe, a dir la verità, di un ritorno di fiamma: secondo quanto affermano da Sky Sport, la dirigenza viola avrebbe richiesto informazioni per lo slovacco Stanislav Lobotka, classe '94 del Celta Vigo. La società spagnola, però, non ha aperto ad una sua partenza in prestito.