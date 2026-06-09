Mauro Meluso: "Italiano? Dopo la Fiorentina ha fatto il suo percorso"
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Mauro Meluso, direttore sportivo, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com della sua ex squadra, lo Spezia, in Serie C: "È brutto vederlo lì perché con Vincenzo Italiano abbiamo fatto un capolavoro. Ci siamo salvati in A, dal mercato presi venti calciatori per provarci. Italiano sarebbe voluto rimanere con me per dare solidità al club; avremmo lavorato insieme nelle scelte di mercato prendendo calciatori giovani. Ma la proprietà mi ha detto che avrebbe voluto lavorare con gli algoritmi. Io sono andato via. Italiano è andato alla Fiorentina e poi ha fatto il suo percorso. E i risultati dello Spezia ora sono sotto gli occhi di tutti. Ma pensiamo al presente".
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