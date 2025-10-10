Matvey Kislyak sull'interesse viola: "Mi motiva. Voglio giocare in Europa"

Matvey Kislyak, centrocampista del CSKA Mosca, è stato intervistato a Sports.ru commentando l’interesse della Fiorentina nei suoi confronti. Queste le sue parole: La stima di Pioli? È sicuramente bello, onestamente. Alcuni diranno: ‘Potrebbe montarsi la testa, è poco concentrato’. Al contrario, è una motivazione per continuare a lavorare, è il risultato del mio duro lavoro. E in ogni caso, ho sempre detto che il mio obiettivo è giocare per alcune delle migliori squadre d’Europa e partecipare alle competizioni europee.”