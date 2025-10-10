Viola in nazionale: in campo l'Under 21 dell'Italia, Gudmundsson e Balbo
Dopo i due pareggi arrivati ieri per Dzeko, Kospo in terra cipriota con la loro Bosnia (2-2) e Pongracic in terra ceca con la sua Croazia (0-0), oggi saranno cinque i giocatori gigliati a scendere in campo. l primi tre saranno gli azzurrini Niccolò Fortini, Tommaso Martinelli e Cher Ndour, impegnati alle 18:15 contro la Svezia nel match valevole per il gruppo E di qualificazione agli europei U21 in programma nel 2027. Successivamente sarà la volta di Albert Gudmundsson, impegnato alle 20:45 con la sua Islanda nel match valevole per il girone D di qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, contro l'Ucraina.
Infine sarà la volta di Luis Balbo, terzino della Fiorentina Primavera, che sarà impegnato con il suo Venezuela contro l'Argentina campione del mondo in un match amichevole.
