Max Allegri vince il premio di miglior allenatore del mese di settembre in Serie A
La Lega Serie A ha annunciato che l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri è il vincitore del Philadelphia Coach Of The Month del mese di settembre. Il tecnico ex Juventus, succede a Davide Nicola, allenatore della Cremonese, che aveva ricevuto il premio nel mese di agosto. Tale premio è stato ottenuto dal tecnico livornese grazie alle quattro vittorie, di cui una in Coppa Italia, contro Bologna, Udinese, Lecce e Napoli, nelle quali ha fatto registrare un dato sorprendente, che riguarda i gol subiti, uno solo, firmato da Kevin De Bruyne.
Questo premio, che si aggiunge a quello di MOTM di Christian Pulisic, sarà consegnato nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.
