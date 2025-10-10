Condò: "La Fiorentina è una grande delusione. I giocatori bravini devono diventare bravi"

vedi letture

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, a margine del Festival dello Sport a Trento ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni di TMW, commentando anche il momento della Fiorentina:

Si aspetta qualche grande sorpresa per lo Scudetto?: "Grande direi di no, pensando al Milan. Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo. Non c'è dubbio che la squadra di Pioli sia la grande delusione. Da anni per me è una squadra che è piena di giocatori bravini, alcuni sono diventati bravissimi come Kean, ma per il resto gli altri continuano ad avere questo diminutivo. Serve che i bravini diventino bravi".

Il mercato però sembrava buono… : "Nicolussi Caviglia e Fazzini per me sono due giocatori che nel Venezia e nell'Empoli mi piacevano, ha senso provare l'upgrade. Non è casuale che Gattuso convochi Nicolussi Caviglia in Nazionale, ma una cosa sono le qualità individuali e una cosa sono le interazioni con la squadra".

Piccoli a 25 milioni è troppo secondo lei?: "Non lo so, sarebbe ingeneroso rispondere adesso. Io pensavo che 29 milioni per Conceiçao fossero troppi, ma ora secondo me vale 40 e non 29. Ogni valutazione è da rimandare a giugno".