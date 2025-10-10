Gasperini: "Ormai tutte le squadre investono prima sull'attacco, compresa la Fiorentina"
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport, toccando anche il tema legato al mercato e a come si sono mosse le concorrenti dei giallorossi questa estate, compresa la Fiorentina: "Il calcio è cambiato, oggi è molto più difficile, ti devi adattare molto di più perché c’è un pressing esasperato che prima apparteneva a noi e adesso all’ottanta per cento delle squadre. E non è un caso che sia cambiata anche la mentalità in Italia. Tutti investono sull’attacco. La Juventus ha tre attaccanti fortissimi ed è andata a comprarne altri tre, il Napoli ha preso Lucca, Hojlund, Lang.
L’Inter ha quattro punte di primo livello e ha speso in quel settore. Il Milan ha preso attaccanti, la Fiorentina pure, l’Atalanta Sulemana e Krstovic. Prima tutti acquistavano difensori. Nel costruire la squadra si partiva dalla difesa, poi i centrocampisti e se avanzava qualcosa la punta. O le punte".
