Dzeko amareggiato dopo Cipro: "Meritavamo i tre punti. Hanno creato poco"

Ieri sera la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko (e di Eman Kospo, presente però solo in tribuna) è stata raggiunta da Cipro sul 2-2 in pieno recupero, dopo essere stata in vantaggio tutta la partita. Queste le sue parole nel post partita: "Se vogliamo essere onesti, meritavamo i tre punti. Eravamo in vantaggio fino al 95° minuto, ma alla fine siamo crollati.

È vero che hanno avuto più possesso palla, questo è chiaro, ma non mi vengono in mente vere occasioni che abbiano creato. La cosa principale è che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Mancano ancora due turni, due partite che decideranno dove finiremo, andremo fino in fondo".