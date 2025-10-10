Italia U21, l'undici ufficiale per la sfida alla Svezia: Ndour titolare, due viola in panchina
Sta per andare in scena il terzo confronto di qualificazione a Euro 2027 per l'Italia U 21di Baldini. Il tecnico azzurro, per la partita contro la Svezia, ha scelto il seguente undici titolare, con la presenza dal 1' minuto del viola Ndour, e invece la scelta di mandare in panchina altri due giocatori della Fiorentina, Fortini e Martinelli. Prima da titolare anche per il classe 2008 Camarda. Queste le formazioni ufficiali:
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. A disposizione: Fini, Fortini, Ekhator, Martinelli, Berti, Pafundi, Dellavalle, Idrissi, Degasso. CT: Baldini
SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swendberg, Sonko. CT: Backstrom.
