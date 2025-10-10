De Gea premiato come giocatore del mese in casa Fiorentina
Una delle pochissime note positive in un avvio di stagione difficilissimo in casa Fiorentina riguarda sicuramente il nome di David De Gea, portiere spagnolo che dallo scorso anno difende i pali della porta viola. L'ex Manchester United, oltre ad essere uno dei leader della squadra di Pioli, è anche probabilmente l'unico ad aver mantenuto intatto il livello delle prestazioni rispetto alla scorsa stagione.
A testimonianza di ciò c'è anche un premio social che gli stessi tifosi hanno conferito al numero 43. De Gea infatti, come rivelato dalla Fiorentina con un post, è stato eletto come miglior giocatore tra i viola per il mese di settembre dalla stessa tifoseria, segno di come la piazza abbia apprezzato ancora una volta le qualità delle prove offerte.
