Mastantuono: "Un onore essere nella storia viola. Oggi grande partita"

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L’attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 4-2 sul campo del Venezia, nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. L’argentino ha commentato la tripletta realizzata, che gli ha permesso di diventare il più giovane nella storia viola a riuscire nell’impresa: “Per me è un onore entrare nella storia di un club così prestigioso. Era importante trovare il risultato, oggi abbiamo fatto una grande partita. Contento per la vittoria oltre che per i gol”.

Mastantuono ha poi risposto anche alla domanda sulla possibilità di assegnare il premio di MVP a Nicolò Fagioli, autore di una prestazione positiva: “Ha fatto una grande partita, come tutta la squadra. Molto contento per la vittoria”.