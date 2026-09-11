Ndour all'intervallo: "Ottima reazione, ora andiamo a fare il terzo gol"

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All'intervallo di Venezia-Fiorentina, in diretta su Dazn Cher Ndour. Ecco le parole del centrocampista viola: "Abbiamo avuto un'ottima reazione, ci stiamo difendendo bene e anche con la palla i movimenti sono giusti. Dobbiamo andare a fare il terzo gol".