Toni: "Il tifo viola non deve soffrire ancora. Con il mercato fatto possono risollevarsi"

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Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato con i media presenti al World Padel Tour di vari temi, tra cui quelli di attualità in casa viola. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW: "La Fiorentina ha speso tanto, ha fatto un gran mercato. Speriamo si possano sistemare".

Ha mai sentito un tecnico dire: 'Ti prego, esonerami. Questa squadra non si può allenare'? "Non lo so. Non so come siano andate le cose, non mi permetto di giudicare. Non lo so se Fabio (Grosso) può aver detto quelle parole, ma sono così delicate che basta cambiare una parola e può cambiare tutto. Non ci voglio entrare".

Come giudica questa Fiorentina? "Io sono stato alla festa dei 100 anni, rovinata dalla vittoria del Frosinone per 3-0, dove loro hanno meritato. Hanno fatto una bella partita. Ho visto dall'altro lato una squadra che non ha fatto bene, anche se poteva pareggiare. Hanno avuto diverse occasioni. Però vedo una squadra un po' impaurita. Sono solo le prime partite, può cambiare la situazione, con il mercato che hanno fatto... deve risollevarsi per forza".

Il nome di Vanoli è quello giusto per riportare la situazione alla normalità? "Non so se sia la soluzione, ma spero che sia quella giusta perché il popolo viola deve smettere anche di soffrire ogni tanto. Conosco tanti amici viola, ci vuole un po' di tranquillità e serve risollevarsi. È una squadra che può puntare molto di più che alla salvezza, quindi si tiri via dalle zone brutte per guardare avanti con serenità. La qualità ce l'ha: se prendono fiducia con 2-3 risultati utili magari prendono fiducia e possono fare un bel campionato. Normale che adesso devono pensare di tirarsi via dalle zone brutte".