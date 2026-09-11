Retroscena di mercato, Grosso chiedeva uno alla Matic: Hojbjerg era il preferito

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Uno degli elementi che secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe inciso sulla rottura del rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso riguardava il centrocampo e in particolare la ricerca di un giocatore capace di garantire equilibrio e protezione davanti alla difesa. Il tecnico avrebbe infatti individuato in un profilo alla Matic la soluzione ideale per dare maggiore solidità alla squadra, assicurando esperienza, fisicità e ordine nella gestione della fase difensiva. Una richiesta che, però, non sarebbe stata soddisfatta dal mercato.

Tra i nomi valutati c’era quello di Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia, individuato come possibile interprete delle caratteristiche richieste dall’allenatore. La trattativa, tuttavia, non è mai arrivata a una conclusione: il club francese ha infatti deciso di non privarsi del giocatore, facendo così saltare una delle opzioni considerate per rinforzare la mediana.