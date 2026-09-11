Un ex obiettivo viola acquistato dal Santos: si tratta di Everton Cebolinha

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Nuovo rinforzo per il Santos, che ha chiuso il quarto acquisto della sessione estiva portando in rosa Everton Cebolinha. Il club paulista ha definito l’operazione mercoledì, convincendo l’attaccante a interrompere in anticipo il contratto con il Flamengo, in scadenza a dicembre, per firmare con il Peixe fino al termine della stagione. L’intesa, sulla scia di quelle già raggiunte per Arthur e Lima, prevede anche un’opzione per prolungare l’accordo di ulteriori due anni.

Il 30enne ha scelto la maglia numero 7. Cebolinha era stato seguito in passato da Milan e Fiorentina, prima di trasferirsi al Benfica. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.