Mastantuono nella top five mondiale: il CIES incorona il talento della Fiorentina

Il CIES ha realizzato una graduatoria internazionale dedicata ai calciatori U21, individuando quelli che si sono distinti maggiormente rispetto agli altri componenti della propria squadra. L’indagine prende in considerazione 65 campionati in tutto il mondo e giocatori con almeno 450 minuti disputati. In vetta compare lo svizzero Lutfi Dalipi, con un indice di 1,96: il classe svizzero è attualmente in prestito dagli Young Boys all’FC Vaduz ed è stato accostato anche alla Fiorentina. Subito dietro c’è Gianluca Prestianni, argentino del Benfica, mentre sul terzo gradino si trova Jorge Salinas del Racing Santander.

Nelle prime cinque posizioni figurano anche Franco Mastantuono, fantasista della Fiorentina, e Gessime Yassine dello Strasburgo. Nella top 100 spiccano inoltre i più giovani della graduatoria: l’americano Cavan Sullivan, del Philadelphia Union e già acquistato dal Manchester City, insieme ai diciassettenni Noel Polonkai, ungherese dell’Austria Wien, e Miha Matjašec, sloveno dell’FC Liefering.