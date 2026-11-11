Lazio, Fabiani: "Mai avuto dubbi su Gattuso. Gli allenatori vanno presi al momento giusto"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha toccato anche il tema legato alla scelta fatta in estate di puntare su Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: "Gli alle­na­tori sono tutti giu­sti, ma vanno anche presi al momento giu­sto. Lui è stata la nostra prima opzione. Lotito è un pre­si­dente che lascia ampia libertà sul mer­cato, sulla scelta dell’alle­na­tore però è pre­sente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel pun­tare su Rino".