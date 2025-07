Massimo Mauro: "Italiani forti alla Juve? Purtroppo Kean e Fagioli sono andati via"

L'ex giocatore della Juventus, oggi opinionista, Massimo Mauro ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Kean e Fagioli. Queste le sue parole: "Speriamo che Bremer torni al 100%, la difesa sarebbe a posto. Mi piacerebbe che tornasse a esserci uno zoccolo azzurro. In uno spogliatoio è importantissimo perché, nelle difficoltà, chi conosce la storia del club in cui gioca è avvantaggiato nel risolvere i problemi. Ma, date le fatiche enormi della Nazionale, come faccio a dire alla Juve di prendere italiani forti? Serve trovarli o crescerli: lo ha fatto, però purtroppo Fagioli, Rovella e Kean sono andati via".