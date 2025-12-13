Serie A, in campo Parma e Lazio: le scelte ufficiali dei due tecnici
Dopo la vittoria per 1-0 del Torino in casa contro la Cremonese, prosegue la 15^ giornata di Serie A. In campo alle ore 18:00 scenderanno allo Stadio Ennio Tardini Parma e Lazio, per una gara che mette di fronte due squadre in lotta per obbiettivi diversi. La Fiorentina è spettatrice interessata visto che i padroni di casa con 14 punti occupano attualmente il quartultimo posto in classifica, quello utile per salvarsi ed uscire dalla zona retrocessione. Queste le formazioni ufficiali del match:
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Oristanio, Benedyczak; Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi Allenatore: Carlos Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia
