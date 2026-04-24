Maresca in cima alla lista del Manchester City in caso di addio di Guardiola
Uno dei nomi accostati nelle ultime settimane alla panchina della Fiorentina, in caso di addio di Paolo Vanoli al termine della stagione, è quello dell'ex allenatore del Chelsea Enzo Maresca. Il tecnico italiano, che con i blues ha vinto sia la Conference League che il Mondiale per Club la scorsa stagione, stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i propri canali social, sarebbe la prima scelta del Manchester City in caso di addio al termine della stagione di Pep Guardiola.
🚨 Enzo Maresca remains the clear top candidate to become next Manchester City manager, if/when Pep leaves.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026
Timing only depends on Guardiola — but #MCFC see Maresca as ideal candidate.
Italian clubs also keen, nothing signed but clear plan by City.
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