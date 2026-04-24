Maresca in cima alla lista del Manchester City in caso di addio di Guardiola

Maresca in cima alla lista del Manchester City in caso di addio di GuardiolaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:52News
di Redazione FV

Uno dei nomi accostati nelle ultime settimane alla panchina della Fiorentina, in caso di addio di Paolo Vanoli al termine della stagione, è quello dell'ex allenatore del Chelsea Enzo Maresca. Il tecnico italiano, che con i blues ha vinto sia la Conference League che il Mondiale per Club la scorsa stagione, stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i propri canali social, sarebbe la prima scelta del Manchester City in caso di addio al termine della stagione di Pep Guardiola.  