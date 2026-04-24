Roma, Gasperini recupera Wesley e Dybala: entrambi convocati contro il Bologna

Roma, Gasperini recupera Wesley e Dybala: entrambi convocati contro il BolognaFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:10News
di Redazione FV

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha comunicato in via ufficiale la lista dei calciatori convocati per la partita del Dall'Ara di domani contro il Bologna, valevole per la 34^ giornata di Serie A. Tra le fila dei giallorossi, anche tenendo conto della sfida che la Fiorentina dovrà giocare all'Olimpico nella 35^ giornata, sono da segnalare i rientri dopo i rispettivi infortuni di Dybala e Wesley. Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza