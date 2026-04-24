Uefa, pugno duro contro Prestianni: sei giornate di squalifica per gli insulti a Vinicius

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Sei giornate di squalifica per Gianluca Prestianni: è questa la decisione della Uefa dopo quanto accaduto durante la sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid dello scorso 17 febbraio. Il giocatore è stato punito per aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di Vinicius Jr., attaccante del Real Madrid. Nel comunicato ufficiale si specifica che Prestianni si è reso protagonista di insulti di natura omofoba.

"A seguito dell'indagine condotta da un ispettore dell'Organo di Etica e Disciplina della UEFA, è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del calciatore dell'SL Benfica Gianluca Prestianni per un potenziale comportamento discriminatorio. L’Organo di controllo, etica e disciplina della UEFA (CEDB) ha deciso: Di sospendere il calciatore dello SL Benfica Gianluca Prestianni per un totale di sei (6) partite ufficiali di club UEFA e/o della nazionale per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, a causa di un comportamento discriminatorio (cioè omofobo). La sospensione per tre (3) di queste partite è soggetta a un periodo di prova di due (2) anni, a partire dalla data della presente decisione. - La presente decisione (ovvero la sospensione di sei partite) include la sospensione provvisoria di una partita scontata dal calciatore durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 disputata il 25 febbraio 2026 tra il Real Madrid CF e l’SL Benfica. - Di richiedere alla FIFA di estendere a livello mondiale la suddetta sospensione".