Cesena, Cole esalta Castrovilli: "Ha grandi qualità e giocate di alto livello"

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Ashley Cole, allenatore del Cesena, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato di domani in Serie B contro la Sampdoria. Il tecnico inglese ha esaltato le qualità dell'ex centrocampista viola Gaetano Castrovilli: "Castrovilli ha ritrovato un po’ di minutaggio nella partita contro il Palermo e penso che abbia dimostrato di avere grandi qualità, fornendo giocate di alto livello.

In allenamento questa settimana è andato molto forte e, per quanto riguarda il ruolo ideale, lo vedo come un centrocampista offensivo, ma anche come trequartista oppure, quando ne avremo bisogno, potrà sicuramente giocare a sinistra o a destra, per sfruttare la sua velocità e la sua capacità di aiutare anche la fase difensiva. Io penso che per ottenere il massimo da lui, Castrovilli abbia bisogno di una squadra che gli affida la palla tra le linee, perché ha la capacità di avanzare e superare l’avversario nell'uno contro uno, e che lo metta nelle condizioni per trovare il gol".