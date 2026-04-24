Benoit Cauet: "La Fiorentina si sta salvando grazie a Paolo Vanoli"

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Benoit Cauet, ex centrocampista tra le altre del Torino, ha parlato della squadra di D’Aversa a TorinoGranata.it: "Vedo una squadra come la Fiorentina che ha delle 'armi' e un parco giocatori ben diversi e che ha avuto grossissime difficoltà e che si sta salvando grazie a un allenatore Vanoli, che voi del Toro conoscete benissimo. Il Torino ha fatto molti cambi in questa stagione, a partire dalla scorsa estate e anche l’allenatore non è lo stesso dell’inizio, proprio perché c’erano delle difficoltà dovute a tanti fattori".