Marelli: "Joao Mario tocca col braccio largo: complicato non punirlo"

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così l'episodio del presunto tocco di mano di Joao Mario nel secondo tempo: "Il punto di contatto è sotto il gomito di Joao Mario, è molto più braccio che ascella. C'è da dire che il pallone è improvviso, inaspettato perché arriva dopo il mancato colpo di testa di Kolo Muani, ma il braccio è veramente molto largo.

Forse è stato interpretato come pallone inaspettato, ma il braccio era a 90 gradi… Trovarlo non punibile è complicato nonostante il colpo precedente sulla scarpa. Corretto l'annullamento del gol della Fiorentina, Dragusin spinge a due mani Bremer che è così impossibilitato ad intervenire".