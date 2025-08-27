Mapei, tutte le info per i tifosi della Fiorentina che domani andranno a Reggio Emilia
Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha pubblicato una serie di informazioni per i tifosi che domani sera si recheranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si giocherà la gara di ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya. Ecco quanto si legge nella nota diffusa dal club viola:
"ACF Fiorentina, in vista della gara di ritorno dei Play Off di Conference League contro il Polissya ,che si disputerà domani, giovedì 28 agosto alle ore 20:00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, informa i propri tifosi che:
Sarà in vigore il Regolamento d’uso dell’ U.S. Sassuolo, reperibile a questo indirizzo: https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/b75369d8-3c47-436c-aef8-da412f9cad89/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Regolamento-stadio-Mapei-Stadium.pdf?language=it
Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Est è a disposizione il seguente parcheggio
(dal Casello Reggio Emilia prendere Via Gramsci e poi via Tegani, seguire indicazioni “Tribuna Nord” – Parcheggio esclusivo: Piazzale Romano / Piazzale Lari):
Piazzale Felice Romano: https://maps.app.goo.gl/mothrPtRFq9Urw7A8
Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Ovest è a disposizione fino ad esaurimento il seguente parcheggio:
Piazzale del Grosso: https://maps.app.goo.gl/r9btZ4PfoCPLVYMAA;
Su https://www.acffiorentina.com/ticketing/prima-squadra-maschile sono ancora disponibili biglietti per tutti i Settori dell’impianto aperti alla vendita con prezzo promozionale per gli abbonati alla stagione 25/26.
Le casse della Biglietteria del Mapei Stadium domani saranno aperte dalle ore 17:00.
Si invitano i Tifosi Viola al rispetto delle indicazioni del personale di servizio e delle Forze dell’Ordine sia all’interno che all’esterno dell’impianto.
Vi aspettiamo allo Stadio a Reggio Emilia!".
