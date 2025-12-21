Matri su Paratici: "L'arrivo alla Fiorentina è un bel segnale per il club"
FirenzeViola.it
Ospite di DAZN, anche Alessandro Matri ha detto la sua sulla possibilità che Fabio Paratici diventi nuovo dirigente della Fiorentina: “L’ho avuto alla Juve e credo sia un grande innesto. Non devo raccontare io il suo curriculum, sa dove mettere le mani e conosce i giocatori. Alla Fiorentina sta mancando anche la presenza societaria, tra l’assenza della presidenza e le dimissioni di Pradè. Goretti è alla prima esperienza da direttore in uno scenario così complicato. L’arrivo di Paratici è un bel segnale, è uno di campo che sa stare in una struttura importante”.
Pubblicità
News
Fiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211di Lorenzo Della Giovampaola
Le più lette
1 La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Udinese 5-1, le pagelle: Gud si ricorda delle sue qualità, Kean si (ri)sblocca, Parisi applausi meritati
Tommaso LoretoLa Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Alberto PolverosiCommisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com