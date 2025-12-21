Matri su Paratici: "L'arrivo alla Fiorentina è un bel segnale per il club"

Ospite di DAZN, anche Alessandro Matri ha detto la sua sulla possibilità che Fabio Paratici diventi nuovo dirigente della Fiorentina: “L’ho avuto alla Juve e credo sia un grande innesto. Non devo raccontare io il suo curriculum, sa dove mettere le mani e conosce i giocatori. Alla Fiorentina sta mancando anche la presenza societaria, tra l’assenza della presidenza e le dimissioni di Pradè. Goretti è alla prima esperienza da direttore in uno scenario così complicato. L’arrivo di Paratici è un bel segnale, è uno di campo che sa stare in una struttura importante”.