FirenzeViola Paratici verso la Fiorentina e non da solo: possibile innesto nell'area scouting

Il campo ha detto che la Fiorentina ha ritrovato una vittoria che in Serie A mancava ormai da 211 giorni, ma in ballo in queste ore ci sono anche grandi novità che riguardano l'area dirigenziale e nello specifico la figura di colui che dovrebbe diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica, Fabio Paratici.

Lo scenario da ieri è ormai chiaro: il prescelto della Fiorentina è Paratici, e anche in direzione opposta. Ottenute le necessarie garanzie, il dirigente ha già dato il suo benestare a unirsi a quella che oggi appare come un’impresa: i margini di errore non esistono, ma qualora dovesse essere portata a casa la salvezza, e considerando che c'è anche la Conference, l'annata potrebbe persino assumere i tratti del miracolo.

Per questo Paratici però ha bisogno di potersi circondare di fidati collaboratori ed è pronto a farlo. Secondo quanto appreso da FV, infatti, è probabile che si ricomponga l'asse formato ai tempi del primo corso al Tottenham, con Leonardo Gabbanini. Fiorentino di passaporto e di fede, ha pure un trascorso nelle giovanili del club gigliato. Il profilo giusto per lui sarebbe quello di responsabile dell'area scouting. In corsa anche Lorenzo Giani.