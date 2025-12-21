Il Genoa gioca alla grande 90' in 10 uomini, ma Hien dà i 3 punti all'Atalanta
Nonostante l'espulsione del portiere arrivata dopo appena 3 minuti, il Genoa contro l'Atalanta va vicino all'impresa e viene gelato solo da un gol di Hien quasi a tempo scaduto. Tre punti fondamentali per Palladino che vince ancora seppur con non poche difficoltà. Perché l'espulsione di Leali per fallo su Maldini pareva aver spianato la strada alla Dea che invece ha fatto grande fatica per 90 minuti e ha rischiato anche di subire gol.
Ma quando tutto sembrava indirizzare la partita verso lo 0-0, Hien ha messo in porta un pallone su una uscita non perfetta del portiere genoano Sommariva. Un gol da 3 punti per l'Atalanta che lascia così il Genoa a 14 punti in classifica (5 punti sopra la Fiorentina) e la lancia al nono posto in Serie A.
