Amoruso: "Non sono d'accordo con chi dice che l'espulsione ha cambiato la gara"

Ospite in studio a RTV 38, l'ex difensore tra le altre della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato il ritorno alla vittoria della Fiorentina, reduce dal 5-1 contro l'Udinese al Franchi: "Oggi Vanoli ha cambiato tanto e la Fiorentina ha fatto qualcosa che ci aspettavamo già da qualche settimana. I giocatori hanno fatto una partita diversa e il modulo conta ma solo in parte. Per me era un 4-1-4-1 ed è lo schieramento ideale per questa squadra. Bisogna continuare a tenere il piede sull'acceleratore.

La squadra ha avuto un atteggiamento positivo per tutta la partita. Non sono d'accordo con chi dice che l'espulsione ha cambiato la gara perché fino a qualche giorno fa non sarebbe stato così e parlare solo di tattica sarebbe riduttivo. La squadra si è mossa meglio e secondo me c'entra anche l'aspetto fisico. Però serve calma: l'Udinese è arrivata a questa partita con la pancia piena dopo la prestazione contro il Napoli".