Stramaccioni su Paratici: "Fuori non si capisce l'importanza della società"

Stramaccioni su Paratici: "Fuori non si capisce l'importanza della società"
A precisa domanda fatta su DAZN, l'ex allenatore oggi commentatore per l'emittente Andrea Stramaccioni ha commentato il possibile arrivo di Paratici alla Fiorentina sottolineando l'importanza per un club di avere una società di un certo tipo: "All'esterno è difficile far capire quanto è importante avere una spina dorsale societaria. Non ricordo nessun successo, nessuna salvezza, nessuna coppa senza una strutttura societaria importante."