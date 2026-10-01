Mancini: "Francia-Italia mai banale, ci teniamo a far bene. Meno cambi rispetto a Bursa, Kean da valutare"

La Nazionale è arrivata a Parigi, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra lo spagnolo Gil Manzano) sarà impegnata nella seconda trasferta consecutiva dopo il bel successo di Bursa. Il fatto che l’Italia abbia vinto solo due delle ultime quindici sfide con la Francia la dice lunga sulla difficoltà dell’impegno che la attende e conferma come quello dello Stade de France sia il migliore crash test possibile per valutare la robustezza strutturale della macchina azzurra, finalmente lanciata in pista sulla scia dei quattro gol rifilati lunedì alla Turchia. Sarà dura, ma la speranza per l'Italia è di ripetere l’exploit di due anni fa, quando all’indomani dell’Europeo tedesco gli Azzurri si imposero 3-1 a Parigi infliggendo ai francesi una delle uniche due sconfitte subite nelle ultime dodici partite casalinghe nelle competizioni ufficiali. “Italia-Francia non è mai banale – ha dichiarato Roberto Mancini dalla sala stampa dello Stade de France - e sarà sicuramente una bella partita. Ci teniamo a giocare bene e a fare bella figura”.

Quante stelle

Anche senza quella che è la loro stella più luminosa, Kylian Mbappè, i Bleus possono contare su alcuni dei giocatori più forti del pianeta, da Michael Olise a Ousmane Dembélé, da Désiré Doué a Barcola. Non manca di certo l’entusiasmo nella nuova Francia targata Zinedine Zidane - all’esordio da Ct davanti ai suoi tifosi - prima a punteggio pieno nel girone di Nations League grazie ai due successi di misura ottenuti in casa di Turchia e Belgio: “La Francia è una delle squadre migliori al mondo, piena di giocatori incredibili. Sarà sicuramente una partita difficile, loro sono molto avanti rispetto a noi, ma questa gara ci dirà molte cose su quello che possiamo dare e fare nei prossimi mesi”.

Il walk around degli Azzurri allo Stade de France

L’Italia dal canto suo ha ritrovato a Bursa bel gioco e vittoria oltre a quell’intraprendenza che non si era vista nel primo tempo della partita con il Belgio: “Penso che non ci si debba abbattere per una sconfitta - ha sottolineato Mancini - né esaltare per una vittoria. Al di là del risultato, la squadra ha giocato bene a calcio e questo è quello che dobbiamo provare a fare in ogni partita. Anche domani il nostro obiettivo è quello di cercare di giocare”.

Turnover obbligato "ma non troppo"

Dopo aver cambiato in Turchia otto undicesimi della formazione scesa in campo con il Belgio, domani sera Mancini ruoterà ancora i suoi uomini. Anche stavolta per gestire al meglio la preparazione in vista della sfida con la Turchia in programma il 5 ottobre a Bologna ha lasciato ad allenarsi a Coverciano nove calciatori (Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano). Del resto è inevitabile fare turn over quando si affrontano quattro partite nell’arco di undici giorni: “Ma cambieremo di meno rispetto a Bursa – avverte il Ct – sulla formazione non ho molti dubbi, ma valuteremo domani”. Su Kean titolare al posto di Pio aggiunge: ""Lo stiamo valutando perché ha qualche problema fisico. Domattina lo valuteremo, come valuteremo tutti quelli che hanno giocato in Turchia".

Sfida tra numeri 10

Uscito vincitore dal primo dei due match con la Turchia dell’ex compagno di squadra Vincenzo Montella, Mancini dovrà adesso vedersela con Zinedine Zidane in una sfida nella sfida tra due ex numeri dieci che continuano ad anteporre il talento a tatticismi esasperati. Due soli i confronti tra i due in campo, entrambi nella stagione 1996/97, terminati con un pareggio per 0-0 e con il successo di misura della Juventus di Zizou in casa della Sampdoria: “Zidane è stato uno dei più forti giocatori del mondo, ha avuto grandi allenatori e qualcosa avrà preso da loro. Credo sia la prima volta che ci incontriamo, la sfida però non è tra di noi ma tra Italia e Francia, un grande classico del calcio europeo”. Dopo aver commentato le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione (“ci dispiace molto, è una grande campionessa e in questi giorni è stata perfetta con noi”), il Ct ha spiegato per quale motivo Inacio sia rimasto fuori dalla lista dei convocati per queste prime tre partite: “E’ un ragazzo molto giovane, si deve formare. Intanto si sta allenando con noi, ci vuole un po’ di tempo”.