Social Dodo: "Finché avrò la forza di vivere non smetterò mai di sognare"

Il terzino della Fiorentina Dodo è tornato a parlare sui social con un commento ad una serie di foto mentre si allena con il resto del gruppo al Viola Park. Parole di speranza, di chi evidentemente nel calcio non vuole smettere di sognare: "Apri la finestra a far entrare il vento. Quello che è brutto lascia che il vento lo porti via. Finché avrò forza di vivere, non smetterò mai di sognare".

Da sciogliere ancora i dubbi contrattuali

Il giocatore come noto è in scadenza di contratto e dopo aver debuttato da titolare nella prima gara di campionato a Roma e aver giocato uno spezzone di gara in Coppa Italia, non ha trovato più spazio. La Fiorentina ha fatto filtrare che era per via di una condizione non ideale viste le distrazioni estive dovute al mercato, ma il giocatore sembra ora concentrato proprio sulla Fiorentina. Con la quale tornerà a parlare, di rinnovo o addio. Con il Napoli alla finestra.