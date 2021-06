MANCINI, E' stato difficile fare le scelte. Sapevo...

Ospite di Rai Sport, il ct Roberto Mancini analizza la notte che ha portato alle difficile scelte circa i 26 giocatori che comporranno la rosa azzurra agli Europei: "È stato difficile, è il momento più difficile per un allenatore, abbiamo giocato a calcio e sappiamo le sensazioni che si provano. Abbiamo dovuto fare delle scelte sapendo di aver dato un dispiacere a ragazzi che non lo meritavano".

Situazione centrocampisti, è stata lì la preoccupazione maggiore?

"Avevamo quel problema del fattore fisico, non sapevamo come stavano, ma ora le cose stanno andando per il meglio. Pellegrini è quasi recuperato e speriamo di avere Verratti nelle prossime settimane".

Dubbi per la formazione?

"No, no. Qualche dubbio, ma assolutamente".

I campioni d'Europa hanno bisogno di un po' di riposo o possono partire titolari?

"Jorginho vediamo, vedremo se sarà della partita o uno spezzone, lo decideremo oggi. Emerson giocherà, ne ha bisogno".

E Immobile può partire titolare?

"Potrebbe partire titolare domani, conta anche la condizione di questa settimana".

Dipenderà dal tipo di avversario la scelta tra Berardi e Chiesa sull'esterno d'attacco?

"Potrebbe ma non cambia molto, uno è mancino e uno è destro, ma sono sicuro che entrambi riusciranno a far bene".