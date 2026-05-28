Gradimento Grosso "tiepido", vince il partito del no: il risultato del sondaggio
Sono ore di attesa per capire se Fabio Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. La strada sembra tracciata anche se mancano dettagli importanti, che richiedono ovviamente tempo.
Gradimento ancora...tiepido
Quello di Grosso è un nome sul quale i tifosi della squadra viola in realtà si mantengono ancora...tiepidi se non diffidenti. Alla domanda se è il profilo giusto per la Fiorentina la maggioranza dei lettori di FirenzeViola ha risposto "no" al nostro sondaggio.
Le percentuali del sondaggio
Il 62.85% dei 3343 partecipanti al voto avrebbe infatti preferito altro, probabilmente un nome più altisonante o internazionale dell'abruzzese. Reduce comunque da stagioni positive nel Sassuolo, resta comunque il gradimento del restante 37.15% dei votanti che dà fiducia alla scelta di Fabio Paratici, garante del nuovo ciclo con l'ex neroverde. Sta di fatto che se 1246 dicono di gradirne il profilo per la Fiorentina, quasi il doppio (2107) dicono no. Con il tecnico chiamato a farli ricredere.
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