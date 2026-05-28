Calafiori manda messaggi alla Roma: "Un giorno tornerò, ho un conto in sospeso
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Riccardo Calafiori si racconta. Lo fa a Cronache di Spogliatoio a poche ore da Arsenal-Psg, finale di Champions in programma sabato alle ore 18 a Budapest. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Ho un conto in sospeso: giocare nella Roma. Prima o poi credo di tornare. Come si sta in Italia non si sta da nessuna parte. Per quanto riguarda la scelta di venire all'Arsenal posso dire soltanto che pochi italiani hanno vinto in Inghilterra e volevo uscire dalla comfort zone per provare a vincere. Era una sfida personale e direi che ce l'ho fatta.
Gattuso? Mi dispiace per dove è andato (alla Lazio, ndc) ma è stato il primo che ho chiamato dopo aver vinto la Premier. Non ci parlavo dalla sconfitta contro la Bosnia e non guarderò i Mondiali dallo shock".
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