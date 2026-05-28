Berardi: "Futuro? Le porte sono sempre aperte. Sogno la Champions"

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e da anni accostato alla Fiorentina, ha detto la sua sul futuro e su un suo possibile addio: "Le porte sono sempre aperte, nulla è impossibile nella vita, quindi ascolterei le offerte. Il concetto, però, è sempre quello. Penserei a un cambiamento solo se ritenessi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un "passeggero". Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario".