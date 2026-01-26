Maldini alla Lazio, TMW: "C'è l'obbligo condizionato per 14 milioni"

Ci siamo per il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio. Secondo TuttoMercatoWeb.com nelle ultime ore l’Atalanta e i biancocelesti hanno trovato gli accordi del caso anche sugli ultimi dettagli pendenti dopo aver posto le basi dell'operazione già nella serata di ieri.

Il giocatore, accostato anche della Fiorentina in questa finestra di mercato, si trasferirà nella capitale in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, per ulteriori 14 milioni di euro. Già nelle prossime ore il giocatore lascerà Bergamo per dirigersi a Roma, dove svolgerà le visite mediche del caso prima di firmare il suo nuovo contratto con la Lazio.