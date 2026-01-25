Serie A, Roma-Milan 1-1: Pellegrini risponde a De Winter

L'ultima partita di questa domenica di Serie A, Roma-Milan, finisce 1-1. Ad aprire le marcature, nel secondo tempo, è stato il rossonero Koni De Winter (62'), al quale ha poi risposto per i padroni di casa Lorenzo Pellegrini (74'). Il Milan passa così a quota 47 punti al secondo posto in classifica. La Roma a 43 punti in quarta posizione a pari merito col Napoli.